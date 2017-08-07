Рустэм Хамитов пообещал восстановить разрушенные от урагана дома

- Масштаб происшествия не такой большой, восстановительные работы можно завершить за 7-10 дней. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета, — заявил Рустэм Хамитов. Также глава региона отметил, что сельчанам необходимо страховать имущество, чтобы обезопасить себя. Как выяснилось, ни у одного из пострадавших от бедствия не было страховки.