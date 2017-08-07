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Рустэм Хамитов пообещал восстановить разрушенные от урагана дома

7 августа 2017, 14:55
В пострадавшей от урагана деревне Куезбаешово Аургазинского района побывал глава Башкирии.

Газета Аургазинский вестник сообщает, что буря срывала крыши с домов, вырывала деревья, выбивала стекла автомобилей.

Ущерб, нанесенный стихией оценивается в несколько миллионов рублей. Глава республики обещал помочь куезбашевцам.

- Масштаб происшествия не такой большой, восстановительные работы можно завершить за 7-10 дней. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета, — заявил Рустэм Хамитов. Также глава региона отметил, что сельчанам необходимо страховать имущество, чтобы обезопасить себя. Как выяснилось, ни у одного из пострадавших от бедствия не было страховки.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Политика
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