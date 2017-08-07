В Башкирии в одном из районов ураган оставил людей без крыши над головой

В информационном отделе Аургазинского района сообщили, что пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. Сила ветра была настолько сильной, что снесены крыши домов, с легкостью выбивало стекла домов и автомобилей. Жители пережили огромный шок и о случившемся рассказывают со слезами на глазах. К счастью, обошлось без жертв.