В Башкирии в одном из районов ураган оставил людей без крыши над головой

В информационном отделе Аургазинского района сообщили, что пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. Сила ветра была настолько сильной, что снесены крыши домов, с легкостью выбивало стекла домов и автомобилей. Жители пережили огромный шок и о случившемся рассказывают со слезами на глазах. К счастью, обошлось без жертв.
Восстановительные работы по расчистке дорог от поваленных деревьев и разбора завалов были начаты уже ночью. На месте работают сотрудники МЧС и районной администрации, которые проводят подворный обход. По предварительным данным ущерб от урагана исчисляется несколькими миллионами рублей.