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В Башкирии в одном из районов ураган оставил людей без крыши над головой

7 августа 2017, 10:59
На деревню Куезбашево Аургазинского района обрушился ураган. Он принес многочисленные разрушения, некоторые дома стали непригодными для проживания.

В информационном отделе Аургазинского района сообщили, что пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили. Сила ветра была настолько сильной, что снесены крыши домов, с легкостью выбивало стекла домов и автомобилей. Жители пережили огромный шок и о случившемся рассказывают со слезами на глазах. К счастью, обошлось без жертв.

Восстановительные работы по расчистке дорог от поваленных деревьев и разбора завалов были начаты уже ночью. На месте работают сотрудники МЧС и районной администрации, которые проводят подворный обход. По предварительным данным ущерб от урагана исчисляется несколькими миллионами рублей.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Происшествия
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