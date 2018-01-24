В Уфе на «пьяной» дороге изменили скоростной режим

Напомним, в начале недели уфимские власти демонтировали знаки "40" на автодороге Уфа-Дёма. Сделано это было после того, как глава Госавтоинспекции региона Динар Гильмутдинов и мэр Уфы Ирек Ялалов проинспектировали дорожную сеть Уфы и пришли к выводу, что ограничивать скорость движения надо только в местах непосредственного проведения ремонтных дорог.