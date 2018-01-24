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В Уфе на «пьяной» дороге изменили скоростной режим

24 января 2018, 10:43
Изменения коснутся также и жителей Затона.

Муниципальные службы Уфы сняли знаки, ограничивающие скорость движения до 40 километров в час, на так называемой «пьяной» дороге, и проспекте «Дружбы народов», связывающим Уфу и микрорайон Затон. Изменения связаны с окончанием ремонта дорожного полотна.

- Согласно ПДД, в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/час, — сказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, отвечая на вопрос о разрешённой скорости движения на данных участках.

Напомним, в начале недели уфимские власти демонтировали знаки "40" на автодороге Уфа-Дёма. Сделано это было после того, как глава Госавтоинспекции региона Динар Гильмутдинов и мэр Уфы Ирек Ялалов проинспектировали дорожную сеть Уфы и пришли к выводу, что ограничивать скорость движения надо только в местах непосредственного проведения ремонтных дорог.

Изменение скоростного режима по дороге в Дёму положительно сказалось на пропускной способности транспортного узла, после того, как власти Уфы закрыли для движения один из мостов на Южном въезде в город.

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