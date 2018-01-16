Власти Уфы приняли решение снять ограничение скорости на дороге в Дёму

Власти Уфы приняли решение снять ограничение скорости в 40 километров в час, установленные на дороге в микрорайон Дёма. Решение было принято после того, как глава города Ирек Ялалов и глава госавтоинспекции региона Динар Гильмутдинов проинспектировали дорожную сеть в Уфе.