Власти Уфы приняли решение снять ограничение скорости на дороге в Дёму

Власти Уфы приняли решение снять ограничение скорости в 40 километров в час, установленные на дороге в микрорайон Дёма. Решение было принято после того, как глава города Ирек Ялалов и глава госавтоинспекции региона Динар Гильмутдинов проинспектировали дорожную сеть в Уфе.
- Принято решение снять ограничение скорости в 40 км/ч на Демской дороге, останется оно только в местах незавершенных работ, - сообщил в своём блоге Динар Гильмутдинов.
Напомним, ограничение скорости появилось на трассе несколько лет назад, вследствие участившихся ДТП из-за плохого состояния дорожного полотна и отсутствия освещения. Сейчас практически на всей протяжённости дороги проведён ремонт.