mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Уфы приняли решение снять ограничение скорости на дороге в Дёму

16 января 2018, 11:37
Но знаки «40» уберут не на всех участках трассы.

Власти Уфы приняли решение снять ограничение скорости в 40 километров в час, установленные на дороге в микрорайон Дёма. Решение было принято после того, как глава города Ирек Ялалов и глава госавтоинспекции региона Динар Гильмутдинов проинспектировали дорожную сеть в Уфе.

- Принято решение снять ограничение скорости в 40 км/ч на Демской дороге, останется оно только в местах незавершенных работ, - сообщил в своём блоге Динар Гильмутдинов.

Напомним, ограничение скорости появилось на трассе несколько лет назад, вследствие участившихся ДТП из-за плохого состояния дорожного полотна и отсутствия освещения. Сейчас практически на всей протяжённости дороги проведён ремонт.

#Новости#Константин Климов#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48