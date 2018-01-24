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Из бюджета России выделят 14,5 миллиарда рублей на зарплаты бюджетникам

24 января 2018, 10:06
Правительство России вынесло распоряжение о выделении 14,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на повышение зарплат бюджетникам в рамках исполнения "майских указов" Владимира Путина.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства, всего на повышение зарплат бюджетникам в бюджете зарезервировано 15,4 миллиарда. Большая часть этой суммы выделяется уже в начале года. Это должно помочь достичь запланированных показателей по заработной плате на 2018 год.

Больше всего средств уйдет на зарплаты педагогов - 7,2 миллиарда рублей. В сферы науки и здравоохранения будет направлено по 3,4 млрд рублей. Еще полмиллиарда пойдет за повышение зарплат работников культуры.

Напомним, в этом году исполнение "майских указов" должно быть завершено.

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