Из бюджета России выделят 14,5 миллиарда рублей на зарплаты бюджетникам

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства, всего на повышение зарплат бюджетникам в бюджете зарезервировано 15,4 миллиарда. Большая часть этой суммы выделяется уже в начале года. Это должно помочь достичь запланированных показателей по заработной плате на 2018 год.
Больше всего средств уйдет на зарплаты педагогов - 7,2 миллиарда рублей. В сферы науки и здравоохранения будет направлено по 3,4 млрд рублей. Еще полмиллиарда пойдет за повышение зарплат работников культуры.
Напомним, в этом году исполнение "майских указов" должно быть завершено.