mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Директор МТС «Зауралье Агро» стал заместителем министра сельского хозяйства

24 января 2018, 18:45
Распоряжением премьер-министра правительства Башкирии Рустэма Марданова Ирик Сураков назначен заместителем министра сельского хозяйства РБ.

Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза республики.

Новому заместителю министра 46 лет. Он родился в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. Закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности «Агрономия».

Вот его трудовая биография.

07.1988 – 08.1988 - рабочий совхоза «Октярьский», Кугарчинский район

09.1988 – 06.1995 - студент Московский сельскохозяйственной академии им. Тимирязева

11.1995 – 08.1996 - учитель биологии Восточного лицея, Мелеузовский район

08.1996 – 08.1998 - учитель химии Сарышевского агролицея, Мелеузовский район

08.1998 – 05.2000 - директор Сарышевского агролицея, Мелеузовский район

05.2000 – 02.2002 - председатель СПК «Колхоз Марс», Мелеузовский район

02.2002 – 04.2002 - директор ООО «Тавакан», Кугарчинский район

04.2002 – 10.2005 - директор ГУСП «Тавакан», Кугарчинский район

10.2005 – 09.2007 - директор ООО «Кондор», Зианчуринский район

10.2007 – 05.2009 - заместитель генерального директора по строительству ООО «Кондор», Оренбургская обл.

05.2009 – 09.2010 - заместитель директора ООО «Гамма плюс», гор. Мелеуз

09.2010 – 03.2011 - заместитель генерального директора ОАО «Башгипроагропром», гор. Уфа

04.2011 – 07.2011 - и.о. заместителя главы по сельскому хозяйству МР Хайбуллинский район РБ

07.2011 – 09.2012 - первый заместитель главы по сельскому хозяйству МР Хайбуллинский район РБ

10.2012 – 04.2013 - начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по РБ

04.2013 – 05.2017 - начальник отдела прогрессивных технологий растениеводства и мелиорации, начальник отдела растениеводства Минсельхоза РБ

05.2017 – 01.2018 - генеральный директор ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ

Материалы по теме
В Башкирии назначен новый руководитель регионального Управления РосреестраВ минэкономразвития Башкирии назначен новый заместительНазначен новый вице-премьер – председатель Госстроя Башкирии
#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48