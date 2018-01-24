100 дней после ящура: Как в Башкирии живут после вспышки вируса

– Нет. У нас же ветдокументы в порядке, три раза всех коров вакцинировали. Мастита нет. Почти 25 литров молока в день разбирают. Тут по-другому просто не выживешь. Весной многие планируют закупаться. На сходе обсуждали. Восемь пенсионеров молочных коров закупать не будут, только быков на мясо. Но это не из-за ящура, здоровье уже не то. Тяжело столько сена заготавливать.