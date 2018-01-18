В Башкирии готовятся к микрочипированию животных после вспышки ящура

До биркования не учитывались телята и ягнята, родившиеся на подворьях ЛПХ. Ведомости ветстанций трёх районов полностью восполнили этот пробел. Так, сегодня в Туймазинском районе в личных подсобных хозяйствах содержится 9 975 голов крупного, 9 737 – мелкого скота, и 175 свиней. В крупных хозяйствах скот давно пробиркован. Всего в районе – 23 127 голов КРС и 12 500 голов мелкого рогатого скота. Таких точных цифр, говорят специалисты Туймазинской ветстанции, не было уже много лет. Биркование полностью развеяло миф о том, что якобы за последние три года из-за удорожания кормов сельчане пустили под нож около 25% всего скота в районе. На деле оно даже увеличилось и держится примерно на одном уровне уже 5 лет.