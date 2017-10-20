В Башкирии в прямом эфире рассказали о причинах вспышки вируса ящура

Сегодня на официальном канале правительства Башкирии в Youtube проходит брифинг на тему "Ящур в Башкортостане: слухи и факты".
В начале брифинга вице-премьер Ирек Мухаметдинов рассказал о предварительных итогах расследования причин вспышки вируса ящура в Туймазинском и Буздякском районах Башкирии.
- Еще идет следствие, не на все вопросы есть ответы, - сообщил Ирек Мухаметдинов. - Но есть понимание, как вирус пришел в Башкирию. Фермер, живущий в селе Кандры, привез партию овец, предположительно, из Средней Азии. Количество их мы не знаем, потому что он не подавал заявку на ветеринарный контроль, хотя и должен был это сделать. Овцы болезнь переносят легче. От них заразились его же коровы. Очаги вируса были выявлены в селах Урмекеево, Ярмухаметово, Кандры, Каран-елга Туймазинского района и в СПК "Кидаш" Буздякского района.
В Буздякском районе заразились коровы, которые паслись на пастбищах, соприкасающихся с селом Урмекеево (первоисточником вируса). И поэтому природа распространения вируса в целом понятна.
Как известно, Россия и страны СНГ работают в условиях Таможенного союза и единого экономического пространства. Это предполагает более слабое проведение контрольно-надзорных мероприятий для облегчения ведения бизнеса, и одновременно - добросовестность предпринимателей, отметили участники брифинга.