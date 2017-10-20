В Башкирии в прямом эфире рассказали о причинах вспышки вируса ящура

- Еще идет следствие, не на все вопросы есть ответы, - сообщил Ирек Мухаметдинов. - Но есть понимание, как вирус пришел в Башкирию. Фермер, живущий в селе Кандры, привез партию овец, предположительно, из Средней Азии. Количество их мы не знаем, потому что он не подавал заявку на ветеринарный контроль, хотя и должен был это сделать. Овцы болезнь переносят легче. От них заразились его же коровы. Очаги вируса были выявлены в селах Урмекеево, Ярмухаметово, Кандры, Каран-елга Туймазинского района и в СПК "Кидаш" Буздякского района.