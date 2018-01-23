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В Башкирии облегчат доступ молодежи к муниципальной и госслужбе

23 января 2018, 12:25
Парламентарии планируют смягчить требования к кандидатам на государственную и муниципальную службу.

В Башкирии планируют смягчить квалификационные требования к стажу государственной службы или работы по специальности для замещения должностей государственной гражданской и муниципальной службы, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

В этот четверг, 25 января, на пленарном заседании Госсобрания Башкирии депутаты рассмотрят поправки в законы «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан» и «О муниципальной службе в Республике Башкортостан».

В октябре прошлого года указом президента России были смягчены квалификационные требования для должностей федеральной государственной гражданской службы. Теперь пришла очередь и для аналогичных изменений на региональном уровне.

Если поправки будут приняты, тогда уменьшатся требования по стажу в зависимости от групп должностей.

В законах предлагается внести следующие послабления по этим требованиям:

- Для высших должностей государственной гражданской службы – не менее четырех лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки (ранее было шесть лет или семь лет соответственно).

- Для главных должностей – не менее двух лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки (ранее было четыре или пять лет).

- Для ведущих, старших и младших должностей – без предъявления требования к стажу (ранее к ведущим должностям предъявлялось требование не менее двух лет стажа государственной гражданской или муниципальной службы или не менее четырех лет стажа по специальности).

Для муниципальной службы изменения аналогичны.

– С учетом жестких ограничений в сфере государственной гражданской и муниципальной службы с каждым днем все сложнее становится подобрать достойные кандидатуры на должности. Особенно это касается высших и главных групп должностей, где требования особенно высоки, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Зачастую бывает так, что по профессиональным качествам человек во всех отношениях соответствует рассматриваемой должности, но по формальным признакам не может быть назначен на нее. В итоге административный сектор теряет высококвалифицированных руководителей и специалистов. По той же причине излишней формализации возникают сложности с притоком новых кадров. Чтобы поступить на государственную или муниципальную службу, молодежь должна уже иметь опыт работы в этой сфере. А где она получит его? Смягчение требований по стажу позволить обновить кадры, привлечь в сферу государственного и муниципального управления способных юристов, экономистов, IT-технологов и других специалистов.

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