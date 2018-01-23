В Башкирии облегчат доступ молодежи к муниципальной и госслужбе

– С учетом жестких ограничений в сфере государственной гражданской и муниципальной службы с каждым днем все сложнее становится подобрать достойные кандидатуры на должности. Особенно это касается высших и главных групп должностей, где требования особенно высоки, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Зачастую бывает так, что по профессиональным качествам человек во всех отношениях соответствует рассматриваемой должности, но по формальным признакам не может быть назначен на нее. В итоге административный сектор теряет высококвалифицированных руководителей и специалистов. По той же причине излишней формализации возникают сложности с притоком новых кадров. Чтобы поступить на государственную или муниципальную службу, молодежь должна уже иметь опыт работы в этой сфере. А где она получит его? Смягчение требований по стажу позволить обновить кадры, привлечь в сферу государственного и муниципального управления способных юристов, экономистов, IT-технологов и других специалистов.