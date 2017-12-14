Проект федерального закона парламента Башкирии поддержала Госдума

Во втором чтении госдума приняла проект федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщают «Вести-Башкортостан».
Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. В том числе в качестве единственных поставщиков услуг по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов России будут выступать аккредитованные международные рейтинговые агентства.
Поскольку число аккредитованных Министерством финансов Российской Федерации международных рейтинговых агентств невелико, при проведении конкурса на составление рейтинга изначально отсутствует конкурсная ситуация. В связи с этим нами и был предложен данный проект ФЗ, прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.