Проект федерального закона парламента Башкирии поддержала Госдума

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. В том числе в качестве единственных поставщиков услуг по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов России будут выступать аккредитованные международные рейтинговые агентства.