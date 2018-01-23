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Семья инвалида из Уфы дошла до Москвы, чтобы доказать своё право на жильё

23 января 2018, 18:09
Конституционный суд встал на сторону несовершеннолетнего инвалида и отменил решения нескольких башкирских судов.

Родители несовершеннолетней девочки инвалида дошли до Конституционного суда России, и лишь там смогли добиться от чиновников исполнения законов.

Началось всё с того, что в 2013 году семья встала на учёт как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и, согласно законодательству, получила право на внеочередное предоставление жилищного сертификата. На тот момент вместе с инвалидом проживали её родители, сестра, дядя и его дочь. Однако в 2015 году Калининский районный суд Уфы решил, что семья девочки является отдельной, и рассчитывать жилплощадь, причитающуюся инвалиду, стоит исходя из этого.

Однако Шакировых такое решение не устроило, и через полгода они смогли добиться в Октябрьском районном суде противоположенного вердикта, тогда судья постановил обеспечить семью квартирой площадью не менее 84 квадратных метров. Позже Верховный суд Башкирии по иску администрации города вдвое сократил площадь квартиры, отменив тем самым решение предыдущего суда. При этом коллегия ВС РБ отказалась рассматривать кассационную жалобу.

22 января Конституционный суд России, как последняя инстанция встал на сторону семьи инвалида, и постановил выдать Шакировым жильё размером не менее 84 квадратных метров.

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#Новости#Константин Климов#Общество
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