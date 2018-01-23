Семья инвалида из Уфы дошла до Москвы, чтобы доказать своё право на жильё

Началось всё с того, что в 2013 году семья встала на учёт как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и, согласно законодательству, получила право на внеочередное предоставление жилищного сертификата. На тот момент вместе с инвалидом проживали её родители, сестра, дядя и его дочь. Однако в 2015 году Калининский районный суд Уфы решил, что семья девочки является отдельной, и рассчитывать жилплощадь, причитающуюся инвалиду, стоит исходя из этого.