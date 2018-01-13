Конституционный суд защитил права матери-одиночки из Уфы, уволенной из МВД

Женщина работала в органах внутренних дел с 1995 года. В последнее время занимала должность начальника отдела управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РБ. В 2015 году ее должность сократили. Так как трудовой кодекс нашей страны запрещает увольнять в связи с сокращением штатов женщин, имеющих несовершеннолетних детей, Надежде Кургаевой предложили другие места работы. Однако предложение ей не понраились и она отказалась. Тогда республиканское ГУ МВД уволило ее "в связи с невозможностью перевода или отказом сотрудника от перевода на иную должность в органах внутренних дел".