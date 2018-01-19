В Башкирии минздрав отказал в выдаче лекарства 5-летней девочке-инвалиду

Как сообщили в прокуратуре республики, девочка родилась с тяжелым заболеванием. Чтобы спасти её жизнь, врачи провели ей сложную операцию по удалению опухоли в области шеи и грудной клетки. Сейчас 5-летнему ребенку требуется ежедневный прием иммунодепрессантов, которые по заключению консилиума врачей являются для неё незаменимыми. Однако региональный минздрав отказал в льготном предоставлении медикамента на той лишь основе, что он не входит в перечень жизненно необходимых.