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В Башкирии минздрав отказал в выдаче лекарства 5-летней девочке-инвалиду

19 января 2018, 12:41
Ребенок получил незаменимые препараты только после вмешательства прокуратуры г. Октябрьского.

Как сообщили в прокуратуре республики, девочка родилась с тяжелым заболеванием. Чтобы спасти её жизнь, врачи провели ей сложную операцию по удалению опухоли в области шеи и грудной клетки. Сейчас 5-летнему ребенку требуется ежедневный прием иммунодепрессантов, которые по заключению консилиума врачей являются для неё незаменимыми. Однако региональный минздрав отказал в льготном предоставлении медикамента на той лишь основе, что он не входит в перечень жизненно необходимых.

Стоимость препарата составляет порядка 50 тысяч рублей. Для родителей девочки, воспитывающих двоих детей, это неподъемная сумма. В результате малышка получала препарат только во время стационарного лечения в Москве. Устав это терпеть, родители обратились в прокуратуру, которая провела проверку и выявила нарушения законодательства в действиях минздрава.

- В соответствии с законодательством, отсутствие лекарства в льготном перечне не является основанием для отказа в его предоставлении при наличии соответствующих врачебных рекомендаций, - говорится в сообщении прокуратуры. - В связи с этим прокурор города оспорил действия органа здравоохранения в судебном порядке. Суд согласился с доводами надзорного ведомства. После прокурорского вмешательства ребенок обеспечен необходимым медикаментом.

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#Новости#Дети-инвалиды#Наталья Кузнецова#Общество
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