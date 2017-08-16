В Башкирии глава района незаконно подарил знакомым гектар земли

По версии следствия, обвиняемый обеспечил незаконное оформление в собственность знакомых, более гектара муниципальной земли. Для этого он выдал приятелям подложные справки, которые закрепляли их права на участки, расположенные в сёлах Имендяшево и Карагаево, а также деревне Новотаишево. В ходе следствия 3 участка возвращены в муниципальную собственность.