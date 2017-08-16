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В Башкирии глава района незаконно подарил знакомым гектар земли

16 августа 2017, 14:13
Общий ущерб муниципалитета составил 670 тысяч рублей.

Прокуратура Гафурийского района утвердила обвинение в отношении 56-летнего главы сельсовета. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

По версии следствия, обвиняемый обеспечил незаконное оформление в собственность знакомых, более гектара муниципальной земли. Для этого он выдал приятелям подложные справки, которые закрепляли их права на участки, расположенные в сёлах Имендяшево и Карагаево, а также деревне Новотаишево. В ходе следствия 3 участка возвращены в муниципальную собственность.

В настоящее время дело направлено суд для рассмотрения.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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