Экс-полицейский из Уфы, подаривший Мерседес, не знает, где взял 30 млн

В тот раз, когда начался шум вокруг столь дорогостоящего подарка стоимостью в 2 млн рублей, возлюбленная Воробьева, которая, к слову, является адвокатом, рассказала, что автомобиль был куплен на ее средства по программе «трейд-ин». Но на сей раз бывший полицейский оказался в гораздо более затруднительном положении. С него потребовали дать объяснения о том, откуда взялись 30 млн рублей для покупки дорогих машин, особняков и квартир, если его собственный годовой доход едва достигал 800 тысяч рублей.