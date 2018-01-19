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Экс-полицейский из Уфы, подаривший Мерседес, не знает, где взял 30 млн

19 января 2018, 10:29
Скандальная история с белым Мерседесом, подаренным бывшим начальником отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ своей жене, получила вполне логичное продолжение.

Вчера, 18 января, стало известно, что прокуратура Башкирии потребовала изъять в доход государства имущество экс-начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Игоря Воробьева, который прославился минувшей осенью, сделав шикарный подарок своей невесте.

Игорь Воробьев и его невеста проклинают тот день, когда кто-то выложил в интернет видеоролик, запечатлевший сцену преподнесения девушке белого мини-кроссовера Mercedes-Benz GLA, в качестве подарка.

- Вот такие подарки делают настоящие мужчины! – произнес кто-то за кадром то ли с гордостью, то ли с завистью.

В тот раз, когда начался шум вокруг столь дорогостоящего подарка стоимостью в 2 млн рублей, возлюбленная Воробьева, которая, к слову, является адвокатом, рассказала, что автомобиль был куплен на ее средства по программе «трейд-ин». Но на сей раз бывший полицейский оказался в гораздо более затруднительном положении. С него потребовали дать объяснения о том, откуда взялись 30 млн рублей для покупки дорогих машин, особняков и квартир, если его собственный годовой доход едва достигал 800 тысяч рублей.

Проверка деятельности и доходов Воробьева выяснила, что высокопоставленный полицейский, курировавший, в том числе, борьбу с игорным бизнесом, а также контроль АПК и потребительским рынком водных биоресурсов и другие сферы, в период с 2013 по 2017 год приобрел имущества на 30 миллионов рублей. В этот сомнительный перечень входит, в частности, и двухэтажный жилой дом площадью 350 квадратных метров со СПА-комплексом, расположенный на земельном участке с ландшафтным дизайном в сосновом бору под Уфой.

При этом сам Воробьев пользовался автомобилем BMW стоимостью пять миллионов рублей, который был зарегистрирован на коммерческую фирму.

Все эти объекты недвижимости Воробьев записал на своих родственников-пенсионеров, которые не располагали реальной возможностью покупать такие фешенебельные квартиры, дома и автомобили не было. Суд уже наложил арест на имущество. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.

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