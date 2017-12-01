mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2017, 11:22

Published 1 декабря 2017, 11:22

Modified 17 октября 2022, 19:43

Updated 17 октября 2022, 19:43

В Уфе уволили полицейского, подарившего «Мерседес» возлюбленной

1 декабря 2017, 11:22
Полицейского увольняют за превышение должностных полномочий.

Генерал-майор полиции Р.В. Деев принял решение уволить начальника отдела управления экономической безопасности и противодействию коррупции по Башкирии Игоря Воробьева из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Напомним, на Игоря Воробьева возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» - он замешан в избиении охранников в одном из развлекательных центров Стерлитамака. Также начальник отдела по борьбе с коррупцией «прославился», попав на видео, где он дарит своей любимой автомобиль Mercedes GLA Klasse с номерами, который стоит в автосалоне от 2,6 миллионов рублей.

Материалы по теме
МВД Башкирии выяснит, как его сотрудник смог купить девушке «Мерседес»Уфимка, которой подарили «Мерседес»: Я сама его купила, а home-видео укралиПолицейского из Уфы, подарившего «Мерседес» подруге, проверяют на избиение
#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика