mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе активист «Гулагу.нет» напал с ножом на покупателя в магазине

18 января 2018, 12:25
По уточнённым данным инцидент произошёл в новогоднюю ночь.

В Уфе мужчина ударил ножом 20-летнего покупателя одного из магазинов в микрорайоне Инорс. Как сообщает «ГорОбзор», инцидент произошёл в новогоднюю ночь. В ходе ссоры 39-летний правозащитник достал нож и ударил своего оппонента в грудь.

- Ночью 1 января в полицию Уфы поступило сообщение из больницы, что к ним с ножевым ранением скорой помощью доставлен мужчина. Следственно-оперативной группой по горячим следам установлен подозреваемый в причинении телесных повреждений и доставлен в отдел полиции. По предварительным данным, причиной стал личный конфликт между ранее незнакомыми мужчинами. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело о причинении телесных повреждений, - прокомментировали случившееся в пресс-службе МВД по Башкирии.

Издание отмечает, что 39-летний активист правозащитной организации нигде не работал, и был ранее судим за грабёж.

Материалы по теме
В Уфе мужчина не заметил, что ему в спину воткнули нож и проспал несколько часовВ Уфе жена всадила мужу нож в грудь, приревновав к его бывшим возлюбленнымВ Уфе двое мужчин пришли в магазин за пивом с автоматом
#Новости#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48