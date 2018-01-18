В Уфе двое мужчин пришли в магазин за пивом с автоматом

- Как пояснили задержанные, грабить торговую точку они не планировали. В ходе вечеринки у них закончился алкоголь. Так как после 23.00 часов его купить негде, они решили купить алкоголь во что бы то ни стало. Один вооружился пневматическим автоматом, второй надел самодельную балаклаву, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии.