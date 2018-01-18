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В Уфе двое мужчин пришли в магазин за пивом с автоматом

18 января 2018, 09:58
Добычей стали четыре бутылки пива.

В Уфе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, пришедших в продуктовый магазин «за добавкой» с автоматом.

- Как пояснили задержанные, грабить торговую точку они не планировали. В ходе вечеринки у них закончился алкоголь. Так как после 23.00 часов его купить негде, они решили купить алкоголь во что бы то ни стало. Один вооружился пневматическим автоматом, второй надел самодельную балаклаву, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии.

После того, как продавец передал мужчинам требуемые ими четыре бутылки пива, «грабители» рассчитались за товар, но на выходе из магазина их задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

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#Новости#Константин Климов#Происшествия
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