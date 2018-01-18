В Сибае обсудили вопросы присоединения педколлежда к СиБГУ

- На сегодняшний день никто спорить не будет, что по многим рейтингам Сибайский педагогический колледж находится у нас не в зеленой, благополучной, зоне, а в зоне риска. Вы знаете, что и трудоустройство у вас в первый год очень низкое и материально-техническая база не очень. Такая же ситуация немножечко и в Сибайском институте. У вас очень хорошая образовательная программа, у вас очень хорошие выпускники, но такая ситуация сегодня сложилась на рынке. Мы предполагаем, что если мы хорошую материално-техническую базу Сибайского института и хороший коллектив Сибайского педагогического колледжа соединим, то мы получим двойной плюс, - сказала министр.