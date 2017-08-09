Минобразования: Вопрос об изучении башкирского языка не в наших полномочиях

- Каждый год родители приходят на родительское собрание и им говорят, что на следующий год будут преподаваться такие-то предметы. Оглашается список предметов и затем у родителей спрашивают, согласны они с этим или нет. После этого оформляется протокол родительского собрания. Точно также собирают совет обучающихся и говорят, какие предметы будут изучать. Составляется протокол. Затем педагоги на педагогическом совете с учетом мнения коллегиальных органов принимают решение о том, какие предметы выбраны. Исходя из этого, эти предметы вносятся или не вносятся в образовательную программу. Так выстраивается процесс, - сказала министр.