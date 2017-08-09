Минобразования: Вопрос об изучении башкирского языка не в наших полномочиях

Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова сегодня, 9 августа, на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» пояснила, что вопрос об изучении или отказе от изучения башкирского языка как государственного должен решаться на уровне каждой школы.
Министерство образования изучение башкирского языка как государственного не может сделать обязательным, потому что это полномочия образовательной организации - разрабатывать и утверждать образовательные программы на основе федеральных образовательных стандартов и закона образовании РФ и РБ, закона об языках и конституции. Это не входит в наши полномочия, - сказала Гульназ Шафикова.
- Мы только говорим, что есть право изучать государственные языки регионов России. - В законе об образовании РБ написано, что изучение государственного языка осуществляется в основной школе в рамках федерального образовательного стандарта. В стандартах написано, что школа имеет право вносить новый учебный предмет с согласия коллегиальных органов образовательной организации, - сказала министр.
По ее словам, в состав коллегиальных комиссий входят родители учеников, сами обучающиеся и педагоги. Она пояснила, что образовательной программа утверждается на родительском собрании.
- Каждый год родители приходят на родительское собрание и им говорят, что на следующий год будут преподаваться такие-то предметы. Оглашается список предметов и затем у родителей спрашивают, согласны они с этим или нет. После этого оформляется протокол родительского собрания. Точно также собирают совет обучающихся и говорят, какие предметы будут изучать. Составляется протокол. Затем педагоги на педагогическом совете с учетом мнения коллегиальных органов принимают решение о том, какие предметы выбраны. Исходя из этого, эти предметы вносятся или не вносятся в образовательную программу. Так выстраивается процесс, - сказала министр.
Также чиновник дала пояснения, как должна поступать школа, есть часть учеников хотят изучать язык, а другая - нет.
- У нас есть нормативы подушевого финансирования. Там написано, что при делении на группы минимальное количество детей не должно быть не менее 7 детей, - сказала Гульназ Шафикова. - У нас в сельских школах 20 детей в классе, в городе 25. Если у нас набирается 7 человек, то школа изыскивает возможность деления на подгруппы.
Она отметила, что "ни один преподаватель, если вдруг выбор изменится, по башкирскому языку без нагрузки не останется".
Напомним, что в нашей республике, как и в некоторых других национальных регионах страны, вопрос об изучении родного языка в школах стоит довольно остро.
На форуме в Йошкар-Оле Владимир Путин заявил, что заставлять школьников языки, которые для них не являются родными, недопустимо.
- Русский язык для нас – язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки – гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации, - подчеркнул Владимир Путин, - цитирует слова Путина kremlin.ru.