В БСК подвели производственные итоги 2017 года

Справка. АО «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. География поставок продукции: Россия, страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.