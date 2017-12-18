В Башкирии арестованный директор стройфирмы выплатил весь долг по зарплате

Как следует из материалов дела, с февраля 2016 по январь 2017 года, имея задолженность по заработной плате перед 145 работниками предприятия на общую сумму почти 11 миллионов рублей, руководитель не спешил рассчитаться с людьми. При этом, как выяснило следствие, предприятие располагало возможностью погасить задолженность, однако руководитель распорядился потратить средства на расчеты с поставщиками и погашение кредитов.