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В Башкирии арестованный директор стройфирмы выплатил весь долг по зарплате

18 декабря 2017, 16:34
Сумма задолженности по зарплате достигала 24,3 млн рублей.

Сегодня, 18 декабря, стало известно, что руководитель АО «Интеграл» из Нефтекамска, заключенный под домашний арест, полностью рассчитался с работниками своего предприятия, перед которыми у него накопился долг по зарплате в 24,3 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе следователь принял решение о задержании 58-летнего директора АО «Интеграл», подозреваемого в невыплате заработной платы почти в течение года. Примечательно, что такое нарушение было допущено работодателем уже повторно, и с учетом этого обстоятельства было принято решение о помещении предпринимателя под домашний арест. В итоге предприятие весьма оперативно выплатило около 6 млн рублей зарплаты своим работникам.

Как следует из материалов дела, с февраля 2016 по январь 2017 года, имея задолженность по заработной плате перед 145 работниками предприятия на общую сумму почти 11 миллионов рублей, руководитель не спешил рассчитаться с людьми. При этом, как выяснило следствие, предприятие располагало возможностью погасить задолженность, однако руководитель распорядился потратить средства на расчеты с поставщиками и погашение кредитов.

По поручению следователя была исследована финансово-хозяйственная деятельность предприятия и в результате анализа специалистами бухгалтерской документации увеличилось количество потерпевших и сумма задолженности до 24,3 млн рублей.

В Следственном комитете РФ отметили, что успешное решение проблемы невыплаты зарплаты сотрудникам АО «Интеграл» в данном случае стало возможно, благодаря принятию следователем адекватных мер уголовно-процессуального принуждения.

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