Рустэм Хамитов выступил за бескорыстное служение врачей жителям Башкирии

- Всегда можно найти причину, какие-то значимые факторы, которые не позволяют хорошо работать, - заявил Хамитов в интервью, которое дал в рамках IX гайдаровского форума. - Но на самом деле, прежде всего, истинное положение дел в системе определяет врач. Если у врача есть заинтересованность, огонь в глазах, желание работать, помогать людям, то все эти томографы, ангиографы и прочее дорогостоящее оборудование уходит на второй план. Опытный, знающий врач, желающий помочь, может ставить диагноз исходя только из внешнего вида больного.