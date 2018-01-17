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Хамитов о налогах, идущих в Башкирию: финансовые полномочия нас устраивают

17 января 2018, 09:59
Глава Башкирии Рустэм Хамитов удовлетворен тем, как распределяются налоги между федеральным центром и регионом. Он отметил лишь, что республике хотелось бы иметь больше регулирующих полномочий контрольно-надзорных служб, но по поводу того, сколько собранных налогов остается в республике, недовольства нет.

По теме распределения финансовых полномочий между федеральным центром и регионами Рустэм Хамитов прокомментировал на IX Гайдаровском форуме «Россия и мир: цели и ценности». Он отметил, что тема не имеет однозначного решения, но в целом доволен, сколько получает Башкирия.

- На сегодняшний день финансовые полномочия нас устраивают, - передает слова Хамитова его пресс-служба. - Это вопрос, который достаточно глубоко проработан. Минфин работает серьёзно, и нас это устраивает.

При этом Хамитов подчеркнул, что Башкирия хотела бы иметь больше регулирующих полномочий контрольно-надзорных служб.

- Мы понимаем и видим, что вопросы, связанные с охраной окружающей среды, безопасностью производства, природопользованием, соблюдением санитарно-гигиенических требований и т.д. – это темы местной, региональной власти, - пояснил Хамитов. - Конечно, в этой части нам бы хотелось, чтобы у нас были соответствующие полномочия. Мы – главные интересанты в том, чтобы на территории субъектов поддерживался экологический, технологический, промышленный порядок. Кроме того, конечно, мы должны иметь возможность более широко маневрировать с точки зрения льгот или, допустим, дополнительных платежей в части бизнеса, предпринимательства. Рамки можно установить федеральным законом, а внутри этих рамок регионы должны иметь самостоятельность.

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