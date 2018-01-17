Хамитов о налогах, идущих в Башкирию: финансовые полномочия нас устраивают

- Мы понимаем и видим, что вопросы, связанные с охраной окружающей среды, безопасностью производства, природопользованием, соблюдением санитарно-гигиенических требований и т.д. – это темы местной, региональной власти, - пояснил Хамитов. - Конечно, в этой части нам бы хотелось, чтобы у нас были соответствующие полномочия. Мы – главные интересанты в том, чтобы на территории субъектов поддерживался экологический, технологический, промышленный порядок. Кроме того, конечно, мы должны иметь возможность более широко маневрировать с точки зрения льгот или, допустим, дополнительных платежей в части бизнеса, предпринимательства. Рамки можно установить федеральным законом, а внутри этих рамок регионы должны иметь самостоятельность.