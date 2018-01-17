Хамитов об инвестициях: Башкирия рассчитывает привлечь 400 млрд руб. в год

- Если мы не будем привлекать инвестиции, модернизировать предприятия, строить новые производства, то ничего не будет, не будет развития. Это сверхсерьёзная и одновременно сверхсложная задача. Будем стараться делать всё, чтобы выйти на параметры, приближающиеся к 400 млрд рублей инвестиций. Очень сложно, но эту работу надо выполнять, - сказал он.