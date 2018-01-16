Ялалов о жителе Уфы, которому снесли дом: Это же 100%-ая деза!

- Какой человек даже не в здравом уме будет сносить чужой объект? - возмутился Ялалов. - Это же уголовное преступление на 100 процентов. Даже хотя бы это должно было насторожить, что здесь что-то не так. И когда он демонстрирует паспорт чужой, ну это же 100%-ая деза - дезинформация и нагнетание ненужного ажиотажа, вы поймите! Ну давайте работать профессионально!