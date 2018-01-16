Следствие: житель Башкирии перед самосожжением ранил себя в живот

Тем временем следователи выяснили, что вчерашнему публичному акту самосожжения предшествовала целая цепь событий в жизни Рудова, из-за которых он чувствовал себя в тяжелой жизненной ситуации. Так, у него были судебные споры с бывшим непосредственным руководителем по месту работы, откуда он уволился летом прошлого года, а в сентябре он развелся с женой. В семье воспитывались двое детей. Последние полгода Рудов жил практически один, так что на чью-либо моральную поддержку рассчитывать не мог.