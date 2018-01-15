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В Нидерландах установили памятник башкирским воинам

15 января 2018, 12:34
Памятник был установлен в рамках фестиваля «Башкортостан — Нидерланды 2018».

В Королевстве Нидерландов возвели памятник башкирским воинам, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Композиция состоит из двух памятников - генералу Бенкендорфу и башкирскому всаднику. Идею его создания, по словам минкульта, поддержал Рустэм Хамитов.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла РФ, картины, изображающие период освобождения Нидерландов от армии Наполеона, вызывают естественный интерес к башкирскому народу, происхождению освободителей этих земель, его культуре и быту.

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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