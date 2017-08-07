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В Голландии установят памятник башкирским воинам

7 августа 2017, 14:10
Автор композиции – скульптор Александр Таратынов в интервью агентству ТАСС рассказал, что торжественная церемония пройдет 9 сентября.

Сам памятник будет установлен «именно в том месте, где башкирские войны более 200 лет назад форсировали реку с сильным течением, построив понтонный мост из лодок, и потом в быстром темпе освободили несколько близлежащих городов и добрались до Амстердама».

Башкирская и казачья легкие конницы в Отечественной войне 1812 года показали себя боеспособной частью армии. Сообщая оренбургскому военному губернатору Волконскому о победоносном наступлении русской армии и бегстве французов, Михаил Кутузов восклицал: «Вы не можете представить, Ваше сиятельство, радости и удовольствия, с каким все и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем и с какою храбростью наши воины, в том числе и казаки и башкирские полки, поражают их».

В заграничных походах русской армии 1813-1814 годов в штурме и во взятии городов Данцинга, Варшавы, Берлина, Лейпцига, Гамбурга, Дрездена, Эрфурта, Глогау, Веймар показали воинскую доблесть и отвагу воины 15 башкирских, полков.

Участвуя в дальнейшем наступлении русской армии, 9 башкирских полков победоносно вступили в Париж. Воины всех полков были награждены серебряными медалями «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». За мастерское владение луками французы башкир прозвали «северными амурами».

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Культура
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