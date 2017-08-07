В Голландии установят памятник башкирским воинам

Башкирская и казачья легкие конницы в Отечественной войне 1812 года показали себя боеспособной частью армии. Сообщая оренбургскому военному губернатору Волконскому о победоносном наступлении русской армии и бегстве французов, Михаил Кутузов восклицал: «Вы не можете представить, Ваше сиятельство, радости и удовольствия, с каким все и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем и с какою храбростью наши воины, в том числе и казаки и башкирские полки, поражают их».