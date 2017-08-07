В Голландии установят памятник башкирским воинам

Сам памятник будет установлен «именно в том месте, где башкирские войны более 200 лет назад форсировали реку с сильным течением, построив понтонный мост из лодок, и потом в быстром темпе освободили несколько близлежащих городов и добрались до Амстердама».
Башкирская и казачья легкие конницы в Отечественной войне 1812 года показали себя боеспособной частью армии. Сообщая оренбургскому военному губернатору Волконскому о победоносном наступлении русской армии и бегстве французов, Михаил Кутузов восклицал: «Вы не можете представить, Ваше сиятельство, радости и удовольствия, с каким все и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем и с какою храбростью наши воины, в том числе и казаки и башкирские полки, поражают их».
В заграничных походах русской армии 1813-1814 годов в штурме и во взятии городов Данцинга, Варшавы, Берлина, Лейпцига, Гамбурга, Дрездена, Эрфурта, Глогау, Веймар показали воинскую доблесть и отвагу воины 15 башкирских, полков.
Участвуя в дальнейшем наступлении русской армии, 9 башкирских полков победоносно вступили в Париж. Воины всех полков были награждены серебряными медалями «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». За мастерское владение луками французы башкир прозвали «северными амурами».