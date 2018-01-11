В Уфе общественник попросил прокуратуру защитить детей-вандалов

- Во-первых, пока еще никого не распяли и не вывесили фотографию виновных подростков на всеобщее обозрение, и имен их публично никто не называл. А во-вторых, мне с детства известно, что если ты шалишь, то за тобой придет милиция (в наши дни – полиция). Тут сыграл свою роль еще и цифровой феномен наших дней, когда люди спешат снять происходящее на телефон и выложить скорее в соцсети. Если бы мы в 80-ые годы сломали два куска льда в городке, это было бы ЧП местного значения, а теперь информатизация сразу добавила глобального значения данному событию, - поделился своим мнением в эфире радио «Эхо Москвы» публицист Шамиль Валеев.