За год прокуратура Башкирии возбудила 63 уголовных дела о коррупции

⁃ В 2017 году мы выявили 3674 факта нарушения законодательства о противодействию коррупции, - заявил Кузьмин в рамках пресс-конференции, посвящённой международному дню борьбы с коррупцией. По результатам проверок к ответственности привлечены 1298 должностных лиц, в том числе 29 человек были уволены. В суды было направлено 67 исков, на сумму 150 миллионов рублей. Также после проверок было возбуждено 63 уголовных дела.