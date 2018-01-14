Под Уфой восстановили подачу тепла в четыре многоквартирных дома

Экстренные службы восстановили подачу тепла в поселке Геофизик, рядом с аэропортом Уфы. На это ушли несколько часов. Ремонт был завершен в 19.10 вчера. В ликвидацией аварии принимали участие 17 человек: сотрудники МЧС и специалисты Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. Пострадавших нет.
Напомним, повреждения в трубопроводе были обнаружены вчера в первой половине дня. Как отметили специалисты, они возникли из-за сильных морозов. Работы были завершены в 19.10. Сейчас снабжение теплом и горячей водой пострадавших от аарии четырех домов осуществляется в плановом режиме.