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В центре Уфы обнаружена часть деревянного водопровода

14 июля 2017, 18:23
Артефакт нашли во время проведения строительных работ.

Как сообщила на своей странице в Facebook краевед, постоянный автор газеты "Истоки" Янина Свице, артефакт найден на перекрестке улиц Мустая Карима и Коммунистической.

- По всей видимости, это фрагмент первого деревянного уфимского водопровода, - пишет она.

По словам краеведа, аналогичный артефакт строители уже находили лет десять на перекрёстке улиц К.Маркса и Коммунистической - на месте усадьбы, которая когда-то принадлежала Уфимскому Благовещенскому женскому монастырю. Тогда ковшом экскаватора вырыли бревно более семи метров длиной и небольшим отверстием по диаметру.

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