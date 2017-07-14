В центре Уфы обнаружена часть деревянного водопровода

По словам краеведа, аналогичный артефакт строители уже находили лет десять на перекрёстке улиц К.Маркса и Коммунистической - на месте усадьбы, которая когда-то принадлежала Уфимскому Благовещенскому женскому монастырю. Тогда ковшом экскаватора вырыли бревно более семи метров длиной и небольшим отверстием по диаметру.