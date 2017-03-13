mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии многодетным семьям могут увеличить декретные пособия

13 марта 2017, 15:51
Сейчас в правительстве обсуждают, как этого добиться.

Правительство Башкирии планирует увеличить размер декретных пособий для малоимущих многодетных семей. Об этом заявил вице-премьер Салават Сагитов в интервью телеканалу БСТ.

- Сумма небольшая, и мы сейчас вынесли на обсуждение правительства, чтобы увеличить эту сумму, - сказал Сагитов о нынешних выплатах.- Не только малоимущим. Малоимущие – это у кого там один прожиточный минимум, менее одного прожиточного минимума. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы расширить эту категорию.

По словам Сагитова, в правительстве сейчас разработывается план по повышению рождаемости. Сейчас работа по этому документу завершается.

- Нам осталось согласование министерства финансов и министерства экономики. Я думаю, мы «опубличим» его в начале следующего месяца, - сообщил он.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07