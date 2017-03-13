В Башкирии многодетным семьям могут увеличить декретные пособия

- Сумма небольшая, и мы сейчас вынесли на обсуждение правительства, чтобы увеличить эту сумму, - сказал Сагитов о нынешних выплатах.- Не только малоимущим. Малоимущие – это у кого там один прожиточный минимум, менее одного прожиточного минимума. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы расширить эту категорию.