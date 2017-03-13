В Башкирии многодетным семьям могут увеличить декретные пособия

Правительство Башкирии планирует увеличить размер декретных пособий для малоимущих многодетных семей. Об этом заявил вице-премьер Салават Сагитов в интервью телеканалу БСТ.
- Сумма небольшая, и мы сейчас вынесли на обсуждение правительства, чтобы увеличить эту сумму, - сказал Сагитов о нынешних выплатах.- Не только малоимущим. Малоимущие – это у кого там один прожиточный минимум, менее одного прожиточного минимума. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы расширить эту категорию.
По словам Сагитова, в правительстве сейчас разработывается план по повышению рождаемости. Сейчас работа по этому документу завершается.
- Нам осталось согласование министерства финансов и министерства экономики. Я думаю, мы «опубличим» его в начале следующего месяца, - сообщил он.