В Башкирии житель Стерлитамака обустроил «Ковчег» для бездомных

- Человеческая доброта помогла мне выбраться из ада моей прошлой жизни, - признаётся он. - Теперь моя задача - тоже видеть нужду и помогать по мере сил. Поначалу мне не верили: одни крутили пальцем у виска: «Зачем тебе это надо?», другие подозревали меня в какой-то корысти, вплоть до «заманивания людей в рабство». Теперь, когда видят, что проект живёт и крепнет, доверия становится больше. Единственная моя «корысть» - не дать людям пропасть в нищете и забвении, протянуть руку помощи. Да, возможно, статистика права, и 10 процентов бездомных неисправимы - они не хотят трудиться и возвращаются на улицу. Но остальные-то становятся людьми! Не преступниками (или инвалидами, отмораживая ноги и руки на улице), а ответственными людьми - выполняют для одиноких стариков и людей с ограниченными возможностями те виды работ, которые не входят в обязанности соцзащиты. И всё это - без привлечения бюджетных средств.