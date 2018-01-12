В Башкирии школьникам рекомендовали не ходить в школу в сильный мороз

В любом случае преподаватели будут выходить на работу, так что окончательное решение о посещении ребенком образовательного учреждения принимается самими родителями, исходя из погодных условий. Педагоги обязаны проводить занятия при любом количестве учеников и ни в коем случае не отправлять их домой с порога школы.