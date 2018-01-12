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В Башкирии школьникам рекомендовали не ходить в школу в сильный мороз

12 января 2018, 13:24
Уроки в школах, скорее всего будут отменены из-за надвигающихся трескучих крещенских морозов.

По данным синоптиков, в ряде районов Башкирии температура воздуха может опуститься до -34 и даже до -37 градусов. Такая ситуация возможна, в том числе, и в Уфе.

По этой причине Управление образования администрации Уфы в рамках соответствующих статей федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» рекомендовало освобождать детей и подростков от занятий, чтобы избежать несчастныз случаев, связанных с переохлаждением и распространения простудных и вирусных заболеваний.

Это касается следующих температурных показаний:

  • -25°C и ниже: занятия отменяются в начальных классах школ;
  • -27°C и ниже: в 5-8 классах школ;
  • -32°C и ниже: в 9-11 классах школ.

В любом случае преподаватели будут выходить на работу, так что окончательное решение о посещении ребенком образовательного учреждения принимается самими родителями, исходя из погодных условий. Педагоги обязаны проводить занятия при любом количестве учеников и ни в коем случае не отправлять их домой с порога школы.

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