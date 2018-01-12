В Башкирии школьникам рекомендовали не ходить в школу в сильный мороз

По данным синоптиков, в ряде районов Башкирии температура воздуха может опуститься до -34 и даже до -37 градусов. Такая ситуация возможна, в том числе, и в Уфе.
По этой причине Управление образования администрации Уфы в рамках соответствующих статей федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» рекомендовало освобождать детей и подростков от занятий, чтобы избежать несчастныз случаев, связанных с переохлаждением и распространения простудных и вирусных заболеваний.
Это касается следующих температурных показаний:
В любом случае преподаватели будут выходить на работу, так что окончательное решение о посещении ребенком образовательного учреждения принимается самими родителями, исходя из погодных условий. Педагоги обязаны проводить занятия при любом количестве учеников и ни в коем случае не отправлять их домой с порога школы.