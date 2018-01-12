В Башкирии на выходных похолодает до -34

В Башкирии ближайшие выходные будут холодными, следует из данных Башгидромета. Сегодня, 12 января, температура воздуха днем составит днем -18,-23°, по югу -9,-14°.

В субботу, 13 января, температура воздуха ночью -23,-28°, местами -29,-34°, днем -18,-23°, в юго-восточных районах -13,-18°. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 14 января, ночью без осадков, днем в отдельных северных районах небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -23,-28°, местами -29,-34°, днем -18,-23°, в юго-восточных районах -13,-18°.

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