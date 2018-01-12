mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии на выходных похолодает до -34

12 января 2018, 10:08
Снега не ожидается.

В Башкирии ближайшие выходные будут холодными, следует из данных Башгидромета. Сегодня, 12 января, температура воздуха днем составит днем -18,-23°, по югу -9,-14°.

В субботу, 13 января, температура воздуха ночью -23,-28°, местами -29,-34°, днем -18,-23°, в юго-восточных районах -13,-18°. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 14 января, ночью без осадков, днем в отдельных северных районах небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -23,-28°, местами -29,-34°, днем -18,-23°, в юго-восточных районах -13,-18°.

Материалы по теме
В Башкирии более 10 лет не проводились проектные работы 70% лесного фондаИз Уфы с начала зимы вывезли более 200 тысяч кубометров снегаВ Уфе на выходные закроют движение по старому мосту через Белую
#Новости#Башкирия#Погода#Мороз#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48