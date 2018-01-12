Сборник со стихами Мустая Карима назван книгой года в России

Издание уже назвали книгой года. В книгу включены оригиналы стихов и их художественные переводы на русский язык. Большинство текстов переведены впервые, специально для антологии. Всего там опубликовано 751 стихотворное произведение, в их переводе на русский язык участвовали 142 переводчика. В книгу вошли стихи на башкирском, татарском, мансийском, нанайском, карельском, цыганском, эскимосском, эвенкийском, чукотском, якутском и многих других языках. В создании сборники активно участвовали и творческие силы Башкирии. Так, в подготовке к публикации стихов на русском и башкирском языках участвовала заместитель спикера Госсобрания-Курултая Башкирии Юмабика Ильясова.