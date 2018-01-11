В Уфе на выходные закроют движение по старому мосту через Белую

В Уфе в эти выходные перекроют движение по старому мосту через реку Белая, сообщили в администрации Уфы. Это связано с понижением температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Уфе ожидается до -28, местами до -30 градусов Цельсия.