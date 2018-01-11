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В Уфе на выходные закроют движение по старому мосту через Белую

11 января 2018, 17:30
Такое решение принято в связи с понижением температуры воздуха.

В Уфе в эти выходные перекроют движение по старому мосту через реку Белая, сообщили в администрации Уфы. Это связано с понижением температуры воздуха. По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Уфе ожидается до -28, местами до -30 градусов Цельсия.

- В соответствии с заключением ЗАО «Нормативно-Испытательный Центр «Мосты» и результатами инструментальных измерений параметров старого моста через реку Белая в створе улицы Воровского, принято решение закрывать старый мост в случае понижения температуры воздуха до -25ºС и ниже, - отмечается в сообщении.

Движение по старому мосту через реку Белая планируют закрыть с 24-00 часов в ночь с 12 на 13 января и открыть его в воскресенье, 14 января, в 14-00 часов.

В мэрии предупредили, что подобные закрытия будут носить временный характер: как только температура повысится, движение сразу откроют.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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