В Башкирии выпускники-аграрии получат увеличенную единовременную выплату

Сейчас в банке вакансий в системе АПК республики насчитывается около 2,3 тысяч рабочих мест. Самые востребованные специалисты – это агрономы, ветеринарные врачи, зоотехники, бухгалтеры, механизаторы, комбайнеры и операторы машинного доения.