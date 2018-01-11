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В Башкирии выпускники-аграрии получат увеличенную единовременную выплату

11 января 2018, 09:37
Поддержка молодых специалистов являются сегодня одной из приоритетных госзадач.

В республике увеличили размер единовременной выплаты выпускникам-аграриям образовательных организаций, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Выпускники высшего профессионального образования получат 500 тысяч рублей, а выпускники профессиональных образовательных организаций до 300 тысяч рублей единовременно.

Сейчас в банке вакансий в системе АПК республики насчитывается около 2,3 тысяч рабочих мест. Самые востребованные специалисты – это агрономы, ветеринарные врачи, зоотехники, бухгалтеры, механизаторы, комбайнеры и операторы машинного доения.

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#Новости#Злата Зукович#Экономика
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