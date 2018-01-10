Тепличников Башкирии заставили менять газовые печи

– Ежегодно мы производим более 50 тонн огурцов помидоров и капусты. Это 10% от всех овощей закрытого грунта, выращиваемых в России – говорит председатель Ассоциации КФ(Х) «Туймазинец» Минзагит Шангареев. – Десятки миллионов рублей вложены тепличниками в инфраструктуру, дороги, общежития. Мы просили эксплуатационников не обрушивать налаженный бизнес, образ жизни, налогооблагаемую базу целого ряда населенных пунктов Туймазинского района ради контроля. Кстати, не припомню ни одной техногенной аварии, взрыва газа или подобного тому в наших 136 крупных тепличных хозяйствах, входящих в Ассоциацию. Вместе с тем подчеркну, что типы печей, рекомендованные газоэксплуатационниками, значительно экономичнее и выгоднее самим тепличникам. Не стоит им так цепко держаться за старье.