В Башкирии оперативника угрозыска обвинили в покушении на мошенничество

По версии следствия, в декабре 2017 года оперуполномоченный предложил подозреваемой избежать привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию документов, представленных в банк. За незаконную услугу он потребовал от нее 30 тысяч рублей. Деньги женщина перечислила на его банковскую карту. Но на тот момент по материалам по факту представления подложных документов в отношении женщины уже было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.