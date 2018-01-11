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В Башкирии к 100-летию Мустая Карима объявлен новый литературный конкурс

11 января 2018, 09:26
Ограничений по возрасту пишущих нет.

Конкурс, организованный газетой «Йэшлек» при поддержке Союза писателей РБ и Башкирского издательства «Китап» им. З.Биишевой, посвящен 100-летию республики и 100-летию народного поэта республики Мустая Карима, сообщает Башинформ.

На конкурс принимаются работы на свободную тему, написанные на башкирском языке, объемом не более 10 страниц (формат А4, 14-й шрифт). Важно, чтобы ранее они не были нигде опубликованы и не участвовали в других литературных конкурсах. Произведения принимают с 10 января 2018-го по 1 сентября 2019 года. Итоги подведут в октябре 2019-го.

Набранные на компьютере сочинения вместе с подписной квитанцией на газету «Йәшлек» необходимо направить в редакцию по адресу: Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, или на электронную почту [email protected] с пометкой «на конкурс».

По словам куратора конкурса Гульнур Куватовой, конкурс пройдет в 2 этапа. Лучшие произведения опубликуют в «Йэшлек» под псевдонимом. Выбирать лучшие работы будут члены редакции газеты. Главный приз – 50 тысяч рублей, будет также 4 поощрительных приза.

С положением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте газеты «Йэшлек» и в группе конкурса «ВКонтакте».

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