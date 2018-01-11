В Башкирии к 100-летию Мустая Карима объявлен новый литературный конкурс

На конкурс принимаются работы на свободную тему, написанные на башкирском языке, объемом не более 10 страниц (формат А4, 14-й шрифт). Важно, чтобы ранее они не были нигде опубликованы и не участвовали в других литературных конкурсах. Произведения принимают с 10 января 2018-го по 1 сентября 2019 года. Итоги подведут в октябре 2019-го.