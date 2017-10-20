Именем Мустая Карима назовут две горы в двух странах

- Одна из вершин располагается на Памире, а вторая – на Кавказе. Думаю, что это случится не раньше лета 2018 года с учетом капризной погоды в горах, - пояснил Медиакорсети Камиль Зиганшин. – В ближайшие месяцы альпинисты постараются выбрать подходящие вершины в обоих регионах. Вершина должна высотой около четырех тысяч метров над уровнем моря, но доступной для посещения.