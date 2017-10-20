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Именем Мустая Карима назовут две горы в двух странах

20 октября 2017, 18:25
Одна вершина располагается в Киргизии, вторая – в Кабардино-Балкарии (Россия).

Сегодня, 20 октября, стало известно, что принято решение о присвоении имени народного поэта Башкирии Мустая Карима двум горным вершинам в разных точках планеты.

Одна из низ располагается на Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии, а вторая – в Киргизии (об этой инициативе мы уже подробно рассказывали ранее). Сегодня же об этом Медиакорсети сообщил глава регионального отделения Русского географического общества в Башкирии Камиль Зиганшин. Данная информация стала известна в ходе сегодняшних торжественных мероприятий, приуроченных ко дню рождения всенародно любимого поэта.

- Одна из вершин располагается на Памире, а вторая – на Кавказе. Думаю, что это случится не раньше лета 2018 года с учетом капризной погоды в горах, - пояснил Медиакорсети Камиль Зиганшин. – В ближайшие месяцы альпинисты постараются выбрать подходящие вершины в обоих регионах. Вершина должна высотой около четырех тысяч метров над уровнем моря, но доступной для посещения.

На обеих вершинах появятся специальные установки в виде пирамид с табличками и памятными надписями, посвященными предстоящему в 2019 году 100-летнему юбилею Мустая Карима.

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