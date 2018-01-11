mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Хотите сказку?Приходите к нам! Книги М.Радченко купила библиотека им.Валиди

11 января 2018, 12:05
ИА Медиакорсеть продолжает акцию по продаже сказок 10-летнего Матвея Радченко, больного неизвестной болезнью. К ней присоединились минкультуры Башкирии и национальная библиотека имени Заки Валиди.

- В республике это уникальный случай, когда автором детской книги сказок является сам ребенок, - говорит директор Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ Айгуль Муратова. – Мы решили, что все фонды наших библиотек приобретут это красиво иллюстрированное издание, которое без сомнения будет пользоваться огромным интересом и спросом среди детей. Его автору, Матвею Радченко, мы желаем крепкого здоровья, и очень надеемся, что и после своего выздоровления он не оставит свое прекрасное увлечение и подарит своим сверстникам еще немало чудесных сказок.

Напомним, Максим Радченко болен неизвестной болезнью, но ему помогает поддержать здоровье лечение минеральными водами. Мальчик, чтобы собрать средства на это лечение, сам написал книгу сказок.

Приобрести книги со сказками Матвея Радченко можно в редакции ИА Медиакорсеть. Адрес: г. Уфа, ул. Пушкина 85/1 офис 201. Телефон для связи 287-28-06, 89610450360. Цена одной книжки - 200 рублей.

Материалы по теме
В Уфе больной ребенок написал книгу сказок, чтобы собрать деньги на лечениеХотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купил РусдрамтеатрХотите сказку? Приходите к нам! Книги Матвея Радченко купил Россельхозбанк
#Новости#Благотворительность#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48