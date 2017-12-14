В Уфе больной ребенок написал книгу сказок, чтобы собрать деньги на лечение

- Диагноз мы поставить так и не смогли, хотя куда уже только не обращались, - говорит мама Матвея Виктория Радченко. – Мы много раз обследовались в разных больницах Уфы и Москвы, и нигде ничего не сказали определенно. Официально стоит диагноз: кетотические гипогликемии неясного генеза. Намечалась госпитализация в Лондон. Но я не вижу смысла туда ехать, потому что еще три года назад из НИИ эндокринологии в Лондон были отправлены выписки и ДНК всей семьи. По выпискам они ничего не ответили, а ДНК не исследовали, написав, что "не знают какой дефект кетогенеза искать". Тупик. В зарубежных клиниках, конечно, обещают поставить диагноз. Но я не вижу смысла собирать, платить по пять тысяч долларов за те же самые анализы, которые нам уже делали.