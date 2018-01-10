В Башкирии прекратили расследование дела об избиении в полиции

Напомним, что мужчина обратился за помощью к правозащитной организации еще в марте прошлого года. Тогда он заявил, что 22 февраля вместе с приятелями отдыхал в бирской сауне в честь празднования Дня защитника Отечества. В какой-то момент между работниками сауны и мужчинами возник конфликт из-за беспорядка. На вызов приехали сотрудники Росгвардии и местный участковый. Алексея Галиуллина сотрудники правоохранительных органов решили доставить в отдел полиции. По словам мужчины, пока его вели к служебному авто, один из росгвардейцев толкнул его в спину, отчего тот упал и сильно ударился головой о лед.