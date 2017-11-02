Адвокатская палата Башкирии объяснила свою позицию по «делу Буркина»

В письме приводятся примеры оскорбительных высказываний Буркина, опубликованных в соцсетях и до предела возмутившие председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко. По его мнению, такие фразы не имеют ничего общего с конструктивной критикой. Так, по мнению судей и членов Адвокатской палаты РБ, выходит за общепринятые границы поведения и является нарушением норм профессиональной этики следующая фраза «…Потому что первое правило этой системы звучит так – принимать только своих. А чтобы стать своим надо обязательно быть замешанным ранее в каком-нибудь коррупционном деле, желательно чтоб это было какое-то воровство, желательно даже мелкое. Чтоб под страхом разоблачения будущий судья не побоялся исполнять любые приказы. Кандидат должен быть беспринципным, в идеале даже подлым. Вот это и есть dressсode для пропуска в «свет».