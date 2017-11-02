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Адвокатская палата Башкирии объяснила свою позицию по «делу Буркина»

2 ноября 2017, 10:52
Члены совета Адвокатской палаты РБ констатировали факт профессиональной деформации талантливого юриста.

Руководство Адвокатской палаты Башкирии опубликовало информационное письмо по поводу резонансной ситуации с лишением адвокатского статуса адвоката Виталия Буркина. По мнению представителей Адвокатской палаты РБ, адвокат Виталий Буркин перешел границы допустимого, позволив себе оскорбительные высказывания в адрес представителей судейского сообщества. При этом профессиональные качества опального юриста сомнению не подвергаются.

В письме приводятся примеры оскорбительных высказываний Буркина, опубликованных в соцсетях и до предела возмутившие председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко. По его мнению, такие фразы не имеют ничего общего с конструктивной критикой. Так, по мнению судей и членов Адвокатской палаты РБ, выходит за общепринятые границы поведения и является нарушением норм профессиональной этики следующая фраза «…Потому что первое правило этой системы звучит так – принимать только своих. А чтобы стать своим надо обязательно быть замешанным ранее в каком-нибудь коррупционном деле, желательно чтоб это было какое-то воровство, желательно даже мелкое. Чтоб под страхом разоблачения будущий судья не побоялся исполнять любые приказы. Кандидат должен быть беспринципным, в идеале даже подлым. Вот это и есть dressсode для пропуска в «свет».

Как сообщается в информационном письме на заседании совета Адвокатской палаты РБ Виталий Буркин вел себя крайне агрессивно и вызывающе, в резкой и провокационной форме отрицая факт нарушения им правил профессиональной этики, настаивая, что судейское сообщество является, по сути, противником адвокатуры.

В итоге члены совета Адвокатской палаты РБ пришли к выводу, что в случае с Виталием Буркиным имеет место профессиональная деформация компетентного юриста и абсолютное неуважение с его стороны к совету палаты.

«Это не оставило Совету АП РБ возможности для принятия в отношении В.А. Буркина более мягкого решения, нежели прекращение статуса адвоката», - подчеркивается в информационном письме.

При этом уточняется, что он может вновь сдать квалификационный экзамен через три года.

Попутно в своем письме члены Совета Адвокатской палаты РБ предостерегли своих коллег от участия в войне с судьями, которую, по сути, объявил Виталий Буркин, рисуя «образ врага» в судейской мантии. Адвокатская палата Башкирии, по ее словам, весьма озабочена исправлением назревшей критической ситуации.

Отметим, что сам Виталий Буркин с решением коллегии адвокатов категорически не согласен и намерен бороться за свои права.

Напомним, лишение Виталия Буркина адвокатского статуса вызвало широкий общественный резонанс. Сам юрист уже заявил, что намерен опротестовывать решение совета Адвокатской палаты РБ.

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