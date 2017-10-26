В Уфе за посты в соцсетях лишили статуса адвоката Виталия Буркина

Сегодня совет адвокатской палаты республики Башкортостан лишил статуса известного уфимского адвоката Виталия Буркина. Поводом для возбуждения дисциплинарного производства стало обращение председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко. В документе о лишении статуса адвоката говорится, что Буркин нарушил положения правил поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
- Публикации адвоката Буркина В. А. носят ярко выраженный негативный характер в отношении судебной системы, содержат различного рода критику и претензии в адрес судов. Тематика коррупции, подкупа судей, предвзятого вынесения судебных решений составляет более половины от числа публикаций, - говорится в документе.
Сам Виталий Буркин факт лишения его статуса адвоката подтвердил, уточнив, что крайне удивлён такому решению.
- Я был буквально ошарашен таким решением, - рассказал нашему корреспонденту Виталий Буркин, - Конечно же, я сделаю всё возможное, чтобы рассказать всем о том, что творится внутри судебной системы.
Получить какие-либо пояснения у президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова пока не удалось, в приёмной адвоката сообщили, что он находится «на президиуме» и пробудет там целый день.
Опрошенные нами коллеги адвоката сообщили, что полностью поддерживают Виталия Буркина и считают решение совета адвокатской палаты неправильным. При этом ни один из действующих адвокатов не дал согласие на публикацию от своего имени, опасаясь мести.
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